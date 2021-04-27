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Тимошенко вимагає зняти з розгляду Верховної Ради усі "земельні" закони до проведення всеукраїнського референдуму

Вона  повідомила про ще одну "земельну" аферу, коли в людей рейдерськими методами незаконно забирають землі, а суди й правоохоронці – не реагують на цю проблему.

Парламент має зосередитися на розв’язанні питань, що найбільше непокоять українців, а не узаконювати розпродаж української землі, проти чого категорично виступають понад 70% громадян, заявила під час виступу у Верховній Раді Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Сьогодні люди щодня стикаються з проблемами, які пов’язані з ковідом, бідністю, тарифами, війною, але депутати вкотре зібралися в локдаун не для того, щоб вирішити хоч одне людське питання. Вже другий тиждень вони ухвалюють нищівні для України зміни до Земельного кодексу, щоб узаконити ним по суті колонізацію країни", – переконана Юлія Тимошенко.

До того ж лідер "Батьківщини" повідомила про ще одну "земельну" аферу, коли в людей рейдерськими методами незаконно забирають землі, а суди й правоохоронці – не реагують на цю проблему.

"Ми вимагаємо негайного розслідування в Верховній Раді ситуації з рейдерством земель. А також – зняти з розгляду всі «земельні» закони до проведення всеукраїнського референдуму, організацію якого «Батьківщина» розпочала разом із людьми. Не робіть історичні помилки!" – закликала Юлія Тимошенко у зверненні до депутатів.

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