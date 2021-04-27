ПАРЄ позбавила українського делегата права на виступи через донос росіян

Розгляд скарги від президента ПАРЄ через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня.

Українського делегата в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка позбавили права слова на три місяці через скаргу голови російської делегації Петра Толстого.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram.

"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії", - повідомив нардеп.

Гончаренко додав, що розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня.

На минулій сесії ПАРЄ у березні Гончаренко заявив, що скарга росіян на нього у ПАРЄ - це реакція на його згадку палацу Володимира Путіна в промові.

"Офіційно повідомляю Толстому - від своїх слів я не відмовляюся. Ви - убивця, українофоб і антисеміт. Ви, як і ваш хазяїн Путін, будете відповідати за свої злочини у Гаазі", - сказав тоді український депутат.

Нагадаємо, 20 квітня президент ПАРЄ Хендрік Демс пригрозив українському депутатові Олексієві Гончаренку дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України. За словами Гончаренка, Під час сесії ПАРЄ, на якій обговорювалися стратегічні пріоритети Асамблеї, він вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді чомусь немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи в умовах війни. Після того,як Гончаренко показав прапор України з дірками від російських куль, президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив його виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями.

Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи тривала з 19 до 22 квітня. У зв'язку з карантином делегати працюватимуть у гібридному режимі – як очно, так і в форматі відеоконференцій.