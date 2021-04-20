Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України

Гончаренко показав прострілений прапор України з фронту на Донбасі.

Президент ПАРЄ Хендрік Демс пригрозив українському депутатові Олексієві Гончаренку дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України.

Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Тільки що президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що я показав прострілений прапор України з фронту на Донбасі", - написав нардеп.

Нагадаємо, вчора стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до 22 квітня. У зв'язку з карантином делегати працюватимуть у гібридному режимі – як очно, так і в форматі відеоконференцій.

Основний порядок денний сесії включає дебати і ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі; оподаткування у сфері цифрової економіки; дискримінації людей із хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; а також європейської політики відносно діаспор.

Окрім цього, попередньо заплановані дебати про "російську загрозу прагненню миру в Європі".

Наприкінці січня ПАРЄ не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке було ініційовано делегатами від України. Водночас депутати ухвалили критичну до Росії доповідь. Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав ПАРЄ поламаною.