Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко обговорив з послами держав Групи семи та Європейського Союзу безпекові питання та протидію пандемії коронавірусу.

«Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії», – повідомив Порошенко.

Він зазначив, що важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії.

«Я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху», – наголосив експрезидент.

Також Порошенко зазначив, що представив учасникам зустрічі план «Європейської Солідарності» щодо протидії коронавірусу.