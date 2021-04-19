Заступник голови МЗС Божок подав заяву про повернення до виконання обов'язків

Він наголосив, що більше не фігурує в жодній кримінальній справі.

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, якого за власним бажанням було відсторонено на час розслідування справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка про законність призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, подав заяву про повернення до виконання обов'язків.

Про це Божок написав у твіттері, оприлюднивши фотокопію документа.

"Прошу винести на ближче засідання Кабінету Міністрів України проект розпорядження про повернення мене до виконання обов'язків за посадою", - йдеться в заяві на ім'я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Він наголосив, що більше не фігурує в жодній кримінальній справі.

"У ході ознайомлення з матеріалами Печерський районний суд м. Києва рішенням від 21.01.2021 р. скасував як незаконну та безпідставну вручену мені підозру. Офіс генерального прокурора оскаржив це рішення в Київському апеляційному суді 08.04.2021 р. Київський апеляційний суд підтвердив згадану вище ухвалу Печерського районного суду м. Києва, відхиливши скаргу Офісу генерального прокурора. Відповідно до закону це рішення оскарженню не підлягає", - пояснив Божок у заяві.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора повідомив Порошенкові про підозру за ч.4 ст. 27, ч.4 ст.41, ч.4 ст.426-1 Кримінального кодексу. Порошенка підозрюють у тому, що як президент у 2018 році шляхом ухвалення "явно злочинного наказу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень, а саме - призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.

12 червня Божок отримав підозру в цій справі - йому закидають виконання "свідомо незаконного указу".

У червні 2020 року заступник міністра подав заяву з проханням усунути його від виконання обов'язків за посадою на час розслідування, а Кабінет Міністрів розпорядженням №706-р від 19 червня підтримав цю заяву.

У липні 2020 року генпрокурор повідомила про завершення розслідування в кримінальній справі та відкрила для ознайомлення її матеріали.