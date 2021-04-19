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Труханов: одеські санаторії готові підключитися до реабілітації перехворілих ковідом

На думку мера Одеси, нагально стоїть питання фінансування цих установ НСЗУ.

Труханов: одеські санаторії готові підключитися до реабілітації перехворілих ковідом
Фото: omr.gov.ua

Одеський міський голова Геннадій Труханов спільно з головою ОДА Сергієм Гриневецьким відвідав Клінічний санаторій ім. Горького, де виділено 150 ліжок для реабілітації пацієнтів з наслідками коронавірусної інфекції. Про це повідомляє сайт одеської мерії.

Як зазначив Геннадій Труханов, одеські санаторії вже готові підключитися до реабілітації одеситів. Це оптимальне рішення для надання допомоги хворим COVID-19 після виходу зі стаціонару, тому необхідно в найкоротші терміни вирішити питання фінансування цих установ Національною службою здоров'я України.

«Наразі гостро стоїть питання про фінансування реабілітаційних заходів за рахунок Державної програми медичних гарантій у рамках укладення договорів санаторно-курортних закладів з Національною службою здоров'я України. Вже найближчим часом ми звернемося до Міністерства охорони здоров'я України з проханням прискорити цей процес», - сказав мер Одеси.

Крім санаторію Горького, хворих з постковідним синдромом може прийняти і лікувально-оздоровчий комплекс профспілки залізничників «Біла Акація». Там можна розгорнути з урахуванням усіх вимог 180 місць.

У пресслужбі мері нагадали, що клінічними протоколами лікування хвороби визначено так званий постковідний синдром, який розвивається практично у всіх пацієнтів, які перенесли COVID-19, і проявляється дуже різноманітною симптоматикою. Післястаціонарне лікування вимагає комплексного підходу, який включає в себе медикаментозну, медико-психологічну допомогу та реабілітаційну службу.

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