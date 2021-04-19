Пліса перепризначили головою Держаудитслужби на п'ять років

Головний ревізор України виграв конкурс і залишився на посаді.

Конкурс на зайняття посади голови Державної аудиторської служби виграв чинний керівник Геннадій Пліс.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів у розпорядженнях №336 і №337.

Пліс очолює Державну аудиторську службу з квітня 2020 року, з ним було укладено безстроковий контракт на період дії карантину.

За результатами конкурсу Кабінет міністрів 19 квітня вирішив звільнити Пліса з посади голови Держаудитслужби та перепризначити його на п'ять років.

Пліс став другим топчиновником, призначеним за результатами конкурсного відбору після їх відновлення. Першим на минулому тижні став голова Державної податкової служби Олексій Любченко, який теж виграв конкурс і отримав 5-річний контракт.

Конкурси на державну службу були припинені у зв'язку з епідемією коронавірусу в квітні 2020 року.

У лютому 2021 року Верховна Рада проголосувала за їх відновлення, і 17 березня Кабмін почав конкурсний відбір на перші посади вищого корпусу державної служби.

Держаудитслужба була створена у 2016 році замість Державної фінансової інспекції, а та - раніше замість Головного контрольно-ревізійного управління.