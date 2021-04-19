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Головний дипломат ЄС закликав Росію відвести війська від кордонів України

Боррель назвав ситуацію, що склалася, "дуже небезпечною".

Головний дипломат ЄС закликав Росію відвести війська від кордонів України
Фото: consilium.europa.eu

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордонів України.

Про це він сказав перед початком засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах, на якому з-поміж іншого будуть говорити про ситуацію на кордоні між Україною і Росією.

"Це дуже небезпечна ситуація, і ми закликаємо Росію відвести війська від українських кордонів", - сказав Боррель.

Участь у засіданні візьмуть керівник дипломатії Європейського Союзу та міністри закордонних справ усіх 27-ми держав-членів ЄС. Також на запрошення Борреля до засідання долучиться міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На засіданні говоритимуть і про шпигунський скандал у Чехії, яка звинуватила Росію у підриві складу боєприпасів у 2014 році та вислала 18 співробітників посольства РФ.

Боррель визнав, що відносини між Євросоюзом та Росією не покращуються, а навпаки, тільки погіршуються.

Нагадаємо, що в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей.

Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Володимира Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій на Донбасі, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

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