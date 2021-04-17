Поліція Чехії підозрює громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова, також відомих як отруйників із Солсбері, у причетності до вибуху на чеському складі боєприпасів, що трапився у 2014 році.

На офіційному сайті поліції повідомляється, що ці особи у жовтні 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравскосилезький та Злинський краї.

"Вони використовували щонайменше два посвідчення особи, коли вперше заявили про себе з двома російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова, а потім – за молдовським паспортом на ім'я Миколи Попа та паспортом Таджикистану на ім'я Руслана Табарова", – йдеться у заяві.

Правоохоронці просять звератитися до них у разі наявності інформації про цих чоловіків та їхні переміщення по Чехії.

Поліція також оприлюднила фото Петрова і Боширова – це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

Вибухи відбулися 16 жовтня 2014 у місті Врбетіце. Тоді підірвалися десятки тонн боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності.

Фото: Поліція Чехії

Фото: Поліція Чехії

Нагадаємо, чоловік, який за паспортом на ім'я Руслана Боширова в'їхав до Великобританії і якого підозрюють в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів, це полковник ГРУ, Герой Росії Анатолій Чепіга.

4 березня 2018 року Сергія і Юлію Скрипалів виявили непритомними в Солсбері. Згодом британські слідчі дійшли висновку, що Скрипалі постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини під назвою "Новачок" (А-234). Висновки британців підтвердила комісія Організації із заборони хімічної зброї. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.

Телеканал Russia Today взяв інтерв'ю в Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких британська влада звинуватила в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

Вони заявили, що дійсно їздили у Великобританію на початку березня як туристи і були в Солсбері з метою відвідин собору, а також розташованих по сусідству Стоунхенджу (13 км від міста) і Олд Саруму (3 км від міста). Однак, за словами Петрова і Боширова, поїздка фактично зірвалася через снігопад.