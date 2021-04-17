У Бангладеш силовики відкрили вогонь по мітингарям, є загиблі

Робітники вийшли на акцію з вимогою підвищити зарплати.

У Бангладеш поліція відкрила вогонь по мітингарям, унаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро. 19 осіб отримали поранення, зокрема троє поліцейських.

В акції брали участь робітники, які вимагали підвищення зарплат на вугільній електросатнції в місті Чіттагонг. Поліція запевняє, що мітингарі напали на правоохоронців, тож відкриття вогню нібито було вимушеним, пишуть Reuters і Aljazeera.

Начальник поліції Баншхалі Азізул Іслам заявив, що 2000 демонстрантів кидали в правоохоронців каміння та цеглу.

Ця вугільна електростанція є основним джерелом іноземних інвестицій у Бангладеш і одним з китайських проєктів.

У 2016 році, під час будівництва станції, поліція також стріляла в протестувальників, які виступали проти зведення об'єкту. Тоді загинули чотири людини.

Нагадаємо, масштабні акції протесту проходили в Бангладеш у жовтні минулого року. Десятки тисяч мусульман протестували після вбивства мігрантом з Тунісу трьох осіб у Франції. Протести спричинили заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ісламістів.