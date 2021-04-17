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У Бангладеш силовики відкрили вогонь по мітингарям, є загиблі

Робітники вийшли на акцію з вимогою підвищити зарплати. 

У Бангладеш силовики відкрили вогонь по мітингарям, є загиблі
Фото: in.news.yahoo.com

У Бангладеш поліція відкрила вогонь по мітингарям, унаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро. 19 осіб отримали поранення, зокрема троє поліцейських.

В акції брали участь робітники, які вимагали підвищення зарплат на вугільній електросатнції в місті Чіттагонг. Поліція запевняє, що мітингарі напали на правоохоронців, тож відкриття вогню нібито було вимушеним, пишуть Reuters і Aljazeera

Начальник поліції Баншхалі Азізул Іслам заявив, що 2000 демонстрантів кидали в правоохоронців каміння та цеглу. 

Ця вугільна електростанція є основним джерелом іноземних інвестицій у Бангладеш і одним з китайських проєктів. 

У 2016 році, під час будівництва станції, поліція також стріляла в протестувальників, які виступали проти зведення об'єкту. Тоді загинули чотири людини. 

Нагадаємо, масштабні акції протесту проходили в Бангладеш у жовтні минулого року. Десятки тисяч мусульман протестували після вбивства мігрантом з Тунісу трьох осіб у Франції. Протести спричинили заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ісламістів.

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