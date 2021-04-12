У США правоохоронці розігнали сльозогінним газом мітинг проти вбивства поліцією афроамериканця

Фото: Nicole Neri Twitter

У США правоохоронці застосували сльозогінний газ щодо учасників протесту через убивство поліцією афроамериканця. Правоохоронець застрелив чоловіка, який порушив правила дорожнього руху, пише Reuters

20-річного Даунте Райта зупинив патруль, а правоохоронці виявили, що чоловік має непогашений арешт. Коли поліцейські намагалася його заарештувати, він заскочив у свою машину. Правоохоронці відкрили вогонь і влучили в нього. За офіційними даними, Райт проїхав ще кілька кварталів, після чого врізався в інше авто і помер.

Губернатор Міннесоти Тім Уолц заявив, що слідкує за ситуацією.

"Молимося за родину Даунте Райта, оскільки наш штат оплакує ще одне життя афроамериканця, яке було вкрадене правоохоронними органами", – написав він.

Смертельний інцидент трапився з Райтом у 16 км від місця, де в травні минулого року при затриманні поліцією загинув афромериканець Джордж Флойд. Його смерть спричинила масові протести і рух Black Lives Matter.

tw // police brutality #DaunteWright, a 20 year old father of a two year old, was killed by police in Brooklyn Center for having an air freshener in his car. he was unarmed and his body was left on the ground for hours. please spread the word and help get him justice pic.twitter.com/7Om5VoVcn1 — anya (@koocuddles) April 12, 2021

Після звістки про смерть Райта також зібрався мітинг, деякі учасники якого розгромили два поліцейські авто. Вони кидали в машини каміння і стрибали по них, повідомили очевидці. Свідки також заявили, що правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями і застосували сльозогінний газ.

Фото: Nicole Neri twitter

Цими днями саме відбуваються судові слухання над Дереком Шовіном – офіцером (уже колишнім), який наступив коліном на шию Флойду під час його арешту, після чого той помер.

Докладніше про перебіг протестів і рух Black Lives Matter читайте в матеріалі LB.ua "Країна Джорджа Флойда".