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У США правоохоронці розігнали сльозогінним газом мітинг проти вбивства поліцією афроамериканця

20-річного Даунте Райта застрелили при спробі арешту в 16 км від місця вбивства Джорджа Флойда. 

Фото: Nicole Neri Twitter
У США правоохоронці застосували сльозогінний газ щодо учасників протесту через убивство поліцією афроамериканця. Правоохоронець застрелив чоловіка, який порушив правила дорожнього руху, пише Reuters.

20-річного Даунте Райта зупинив патруль, а правоохоронці виявили, що чоловік має непогашений арешт. Коли поліцейські намагалася його заарештувати, він заскочив у свою машину. Правоохоронці відкрили вогонь і влучили в нього. За офіційними даними, Райт проїхав ще кілька кварталів, після чого врізався в інше авто і помер. 

Губернатор Міннесоти Тім Уолц заявив, що слідкує за ситуацією.

"Молимося за родину Даунте Райта, оскільки наш штат оплакує ще одне життя афроамериканця, яке було вкрадене правоохоронними органами", – написав він.

Смертельний інцидент трапився з Райтом у 16 км від місця, де в травні минулого року при затриманні поліцією загинув афромериканець Джордж Флойд. Його смерть спричинила масові протести і рух Black Lives Matter.

Після звістки про смерть Райта також зібрався мітинг, деякі учасники якого розгромили два поліцейські авто. Вони кидали в машини каміння і стрибали по них, повідомили очевидці. Свідки також заявили, що правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями і застосували сльозогінний газ.

Фото: Nicole Neri twitter

Цими днями саме відбуваються судові слухання над Дереком Шовіном – офіцером (уже колишнім), який наступив коліном на шию Флойду під час його арешту, після чого той помер.

Докладніше про перебіг протестів і рух Black Lives Matter читайте в матеріалі LB.ua "Країна Джорджа Флойда". 

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