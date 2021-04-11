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На тлі заворушень у Північній Ірландії Дублін закликає Великобританію провести кризову зустріч

Уряд Бориса Джонсона ставиться до такої ідеї без ентузіазму.

Через зростання напруги у Північній Ірландії уряд Ірландії пропонує Великобританії провести спеціальну кризову зустріч, але британський уряд ставиться до такої ідеї без ентузіазму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ.

Одним з ключових факторів загострення стало невдоволення юніоністів частиною угоди про Brexit - протоколом щодо Північної Ірландії, який де-факто створив митний кордон між нею та рештою Британії, аби зберегти "прозорий" кордон між двома частинами острова Ірландія. Це є частиною угоди Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у регіоні.

Заворушення тривають понад тиждень, на півночі Белфаста отримали травми декілька правоохоронців. Автомобіль поліції протаранили палаючим авто, також підпалили декілька контейнерів посеред дороги.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

В Ірландії переконані, що безладдя на вулицях, а також проблеми у відносинах між п’ятьма партіями Північної Ірландії, натякають на необхідність негайної зустрічі урядів Ірландії та Сполученого Королівства.

В Ірландії пропонують провести її у Північній Ірландії за участі британського держсекретаря Північної Ірландії Брендона Левіса і міністра закордонних справ Ірландії Сімона Ковіні, та обговорити на цій зустрічі питання, які призвели до напруги, включно з проблемами із торгівлею і кордоном, що виникли внаслідок Brexit.

Фото: ЕРА/UPG

Водночас відомо, що Лондон не бажає погоджуватися, оскільки це могло б розлютити юніоністів – прихильників того, щоб Північна Ірландія лишалася у складі Британії, і це могли б сприйняти як надмірне втручання Дубліна у справи Північної Ірландії.

Напередодні прем’єр Ірландії Майкл Мартін заявив, що політичні лідери мають не допустити, аби Північна Ірландія "знову перетворилася на місце вбивств і політичної незгоди".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Заступниця першого міністра Ірландії Мішель О’Нейл заявила, що вважає за необхідне залучити до врегулювання питання обидва уряди як співгарантів угоди Страсної п’ятниці.

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