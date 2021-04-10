Таїланд готується до повного відкриття кордонів для вакцинованих туристів

Очікується, що в липні Пхукет стане першою провінцією, яка повністю скасує карантин для іноземних відвідувачів, які пройшли вакцинацію.

Таїланд має намір поетапно спрощувати правила в'їзду для іноземних туристів. Після рішення щодо скорочення обов'язкового періоду карантину з 1 квітня, в країні проводять вакцинацію працівників туристичної сфери та працюють над "дорожньою картою" для подальшого відкриття туризму.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на видання Ttgasia.com.

Зазначається, що з квітня 130 мандрівників, які мають право на коротший період карантину в сім днів (замість 14-ти), прибули в міжнародний аеропорт Пхукета прямим рейсом Thai Airways з Франкфурта. 13 німецьких туристів і троє мандрівників з Таїланду вийшли з літака, а інші - вилетіли до аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку та потрапили на карантин.

За даними Управління з туризму Таїланду, більш короткий карантин для 11 груп людей, яким дозволено в'їзд до Таїланду, було схвалено Центром управління ситуацією з COVID (CCSA) напередодні, 31 березня.

Семиденний карантин також схвалили для туристів із країн, що не входять у групу високого ризику (які визначаються як ті, де виявлені мутації COVID), але самі мандрівники при цьому отримали дві дози однієї з вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я не менш ніж за 14 днів до вильоту.

10-денний період карантину ввели й для мандрівників, які не мають свідоцтва про вакцинацію, але прибули з країн, вільних від мутацій COVID. А туристи з країн, де мутації були виявлені, все ж мають пройти 14-денний карантинний період.

Оскільки відмінності в правилах в'їзду відрізняються, це може викликати плутанину у туристів. Для цього в Таїланді створили сайт під назвою Entry Thailand, який допомагає мандрівникам оцінити, який період карантину їх чекає.

Очікується, що в липні Пхукет стане першою провінцією, яка повністю скасує карантин для іноземних відвідувачів, які пройшли вакцинацію.

Один з критеріїв для відкриття - вакцинація мінімум 70% населення острова, або 460 тис. людей, щоб створити колективний імунітет. Президент Туристичної асоціації Пхукета Пхумкіт Рактаенгам вважає, що для досягнення цієї мети потрібно від 920 000 до 930 000 доз вакцини. До кінця квітня в провінції мають намір вакцинувати до 100 тисяч осіб. Станом на 4 квітня близько 20 000 співробітників готелів провінції вже пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, уряд Таїланду в кінці 2020 року заявив, що королівство буде закрите для туристів щонайменше до другого кварталу 2021 року. Зараз в'їзд в Таїланд пов'язаний з безліччю обмежень. Туристам потрібно зробити ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом, отримати довідку про здоров'я, а після прильоту провести 14 днів на карантині в одному з схвалених урядом готелів.

Суворі обмеження дозволили Таїланду відносно легко пережити перший рік пандемії. Там зафіксували всього 20 тисяч випадків коронавірусної хвороби, померли лише 79 осіб.