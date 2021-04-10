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Блінкен обговорив з очільниками МЗС Німеччини та Франції дії РФ біля України

Сторони погодилися, що РФ має припинити свою небезпечну та безвідповідальну риторику.

Блінкен обговорив з очільниками МЗС Німеччини та Франції дії РФ біля України
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом та міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле Дріаном.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Так, у бесіді з Хайко Маасом Блінкен наголосив на важливості підтримки України проти односторонніх російських провокацій на лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також на необхідності негайного припинення Росією накопичення військ та провокативної риторики.

Аналогічна розмова Блінкена відбулась з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле Дріаном. У ній сторони підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

“Вони обговорили необхідність припинення Росією своєї небезпечної та безвідповідальної риторики, накопичення військової сили в окупованому Криму та вздовж кордонів України та односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на сході України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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