МЗС: ​Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ

Міністерство закордонних справ відреагувало на коментарі представників МЗС Ірану у справі збиття літака Міжнародних авіаліній України (рейс PS752).

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Зазначається, що ці причини катастрофи мало б офіційно підтвердити і технічне розслідування, яке Іран повинен був проводити відповідно до норм міжнародного права, і у фінальному звіті, що був опублікований лише у березні цього року - через понад 14 місяців з дня катастрофи.

"Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній. При цьому, відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною. Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони. Україна налаштована на ґрунтовне і конструктивне співробітництво з Іраном. Сам лише факт подачі понад 90 сторінок коментарів до проєкту фінального звіту за результатами технічного розслідування, переданих Ірану у лютому цього року, є достатнім доказом цього. Нагадаємо, що коментарі України враховані не були", - наголосили в МЗС.

Зазначається, що Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами версію збиття PS752. Іран натомість намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку, і не намагається проаналізувати причини, які призвели до фатальної помилки.

"Це означає, що правильні висновки не будуть зроблені, і безпека цивільної авіації не покращиться. Це також означає, що будь-яке цивільне судно у повітряному просторі Ірану може в будь-який момент бути збитим, і повторити долю PS752", - йдеться в повідомленні.

"Україна також вірить, що у керівництва Ірану достатньо сміливості, мудрості та далекоглядності не тільки для того, щоб взяти на себе відповідальність за катастрофу, але і щоб прийняти усі її наслідки", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 22 грудня 2020 року Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи. Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня минулого року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.