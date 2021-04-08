Естонія запевнила у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, - МЗС

Естонія також підтримує європейські та євроатлантичні прагнення нашої держави.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр детально поінформував співрозмовницю про загострення Росією безпекової ситуації, системні дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

“Міністерка запевнила у подальшій твердій підтримці Естонією суверенітету та територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівники української та естонської дипломатії одностайно засудили загострення Росією безпекової ситуації та підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, 2 квітня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас запевнив, що Німеччина пильно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні та поділяє тверду позицію України щодо необхідності деескалації та підтвердження відданості режиму припинення вогню.