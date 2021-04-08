Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
ГоловнаСвіт

Естонія запевнила у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, - МЗС

Естонія також підтримує європейські та євроатлантичні прагнення нашої держави.

Естонія запевнила у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр детально поінформував співрозмовницю про загострення Росією безпекової ситуації, системні дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

“Міністерка запевнила у подальшій твердій підтримці Естонією суверенітету та територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівники української та естонської дипломатії одностайно засудили загострення Росією безпекової ситуації та підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, 2 квітня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас запевнив, що Німеччина пильно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні та поділяє тверду позицію України щодо необхідності деескалації та підтвердження відданості режиму припинення вогню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також