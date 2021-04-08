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Експрезидент Вірменії Кочарян подав до суду на прем'єра Пашиняна

Він вимагає спростувати "наклеп" на нього.

Експрезидент Вірменії Кочарян подав до суду на прем'єра Пашиняна
Роберт Кочарян
Фото: Haqqin.az

Колишній президент Вірменії Роберт Кочарян подав судовий позов проти прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна, вимагаючи від нього спростувати "публічно виголошений наклеп".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Прессекретарка команди адвокатів Кочаряна Еліна Саакова розповіла, що мова йде про висловлювання Пашиняна на мітингу 1 березня 2021 року. Як компенсацію моральної шкоди позивач вимагає 4 млн драмів (близько $7,5 тисяч).

На мітингу своїх прихильників у Єревані 1 березня 2021 року Пашинян стверджував, що обвинувачені в рамках кримінальної справи про скинення конституційного ладу намагаються затягнути судовий процес "з надією на повторну узурпацію влади".

"Ці люди у 2008 році, перебуваючи при владі, вивели армію проти народу, щоб народ не зміг реалізувати своє право волевиявлення. "Справу 1 березня", за моєю оцінкою, розкрито. Але вбивці не розкриті, оскільки слідчі органи сфальсифікували докази. І сьогодні ж ці люди намагаються вивести армію проти народу", - заявив тоді глава уряду Вірменії.

Зазначимо, що звинувачення з Кочаряна у скиненні конституційного ладу знято. 6 квітня суд у Єревані припинив кримінальний процес за статтею про скинення конституційного ладу у зв'язку з відсутністю складу злочину. Кримінальне переслідування за цією статтею було припинено і стосовно колишнього міністра оборони Вірменії Сайрана Оганяна, ексначальника Головного штабу ЗС країни Юрія Хачатурова, а також колишнього керівника апарату президента, ексвіцепрем'єра Армена Геворкяна.

26 березня, Конституційний суд Вірменії визнав, що кримінальна стаття про скинення конституційного ладу не відповідає двом статтям Основного закону країни.

Нагадаємо, Кочаряна заарештували в Єревані в липні 2018 року. Його звинуватили в скиненні  конституційного ладу під час подій березня 2008 року. Тоді Кочарян готувався передати президентські повноваження переможцю на виборах Сержу Саргсяну. Незгодні з офіційними результатами виборів прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна, серед яких був і нинішній прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, організували тоді в Єревані масові акції протесту. Протягом заворушень, що виникли під час розгону цих демонстрацій, загинули 10 людей, більш ніж 250 осіб отримали поранення.

У червні 2020 року Кочаряна звільнили з-під варти після сплати близько 4 млн доларів застави.

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