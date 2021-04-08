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Меру німецького міста призупинили повноваження через щеплення поза чергою

64-річний Віганд пояснив щеплення наявністю залишків вакцини, які могли зіпсуватися.

Меру німецького міста призупинили повноваження через щеплення поза чергою
Мер Галле Бернд Віганд
Фото: eurointegration.com.ua

Міська рада німецького міста Галле проголосувала за тимчасове призупинення повноважень 64-річного мера Бернда Віганда, який вакцинувався від COVID-19 поза чергою.

Як повідомляє Spiegel, рішення 8 квітня було ухвалено 34 голосами проти 13, одна людина утрималася. Сам Віганд не був присутній на засіданні.

За словами голови міської ради Каті Мюллер, отримавши щеплення проти коронавірусу поза чергою, Віганд "порушив відносини довіри", бо брехав, заперечуючи факт вакцинації.

Мер Галле зробив щеплення проти COVID-19 з іншими політиками у січні в офісі державної адміністрації попри те, що ще не настала його черга. Віганд визнав це у лютому і пояснив вчинок наявністю залишків вакцини, які могли зіпсуватися. Мер стверджував, що йому запропонували зробити щеплення, бо він був у переліку посадовців, які могли отримати "спеціальну вакцинацію" за наявністю залишків.

Тим часом прокуратура Галле проводить розслідування щодо привласнення Вігандом вакцини. Відповідно до земельних пріоритетів, 64-річний Віганд не мав бути щеплений у січні.

Як повідомляли, у Києві клінічна лікарня «Феофанія» вакцинувала від ковіду людей за попереднім записом нібито залишками вакцини. Охочі вакцинуватися могли звернутися до лікарні телефоном і стати в чергу на вакцинацію. Їм призначали час і дату щеплення. Однак частина людей вакцинувалася дозами, які були призначені для медиків закладу, а не залишками. За документами ці люди фіксувалися як працівники лікарні.

Нагадаємо, у Тернопільській області 24 березня вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату". Згодом в Офісі президента заявили, що Тернопільська область отримала "останнє попередження" через вакцинацію поза чергою.

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