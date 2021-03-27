Тернопільська область отримала від ОП "останнє попередження" через вакцинацію поза чергою

Влада Тернопільської області отримала від Офісу президента попередження через порушення порядку вакцинації від коронавірусу.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли поза чергою були вакциновані працівники декількох приватних підприємств. Це відбулось в порушення наявного порядку вакцинації", - зазначив заступник глави ОП.

За словами Тимошенка, Офіс Президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою за кошти державного бюджету, проходить щеплення людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, підкреслив він.

Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини уже отримала "перше та останнє попередження щодо цього інциденту".

"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні – було помилкою, усі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити. Ми маємо надію, що подібне більше не повториться – ні у Тернопільській, ні в інших областях", - підсумував заступник глави Офісу президента.

Напередодні видання Liga.net повідомило, що у Тернопільській області 24 березня вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату". При цьому обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. Пізніше ці дописи були видалені.

У коментарях на запитання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервісі" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням. Водночас відповідальні за вакцинацію в області особи заявили, що нічого не знають про це.

У керівництві "Агропродсервісу" відмовилися коментувати, яке звернення вони надсилали, кому та що вказували в листі.

Відомо, що засновником компанії "Агропродсервіс" є нинішній депутат Верховної ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень від був директором "Агропродсервісу".