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Тернопільська область отримала від ОП "останнє попередження" через вакцинацію поза чергою

Позачергово від ковіду щепили співробітників двох компаній нардепа Чайківського.

Тернопільська область отримала від ОП "останнє попередження" через вакцинацію поза чергою
Фото: EPA/UPG

Влада Тернопільської області отримала від Офісу президента попередження через порушення порядку вакцинації від коронавірусу.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли поза чергою були вакциновані працівники декількох приватних підприємств. Це відбулось в порушення наявного порядку вакцинації", - зазначив заступник глави ОП.

За словами Тимошенка, Офіс Президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою за кошти державного бюджету, проходить щеплення людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, підкреслив він.

Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини уже отримала "перше та останнє попередження щодо цього інциденту".

"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні – було помилкою, усі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити. Ми маємо надію, що подібне більше не повториться – ні у Тернопільській, ні в інших областях", - підсумував заступник глави Офісу президента.

Напередодні видання Liga.net повідомило, що у Тернопільській області 24 березня вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату". При цьому обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. Пізніше ці дописи були видалені.

У коментарях на запитання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервісі" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням. Водночас відповідальні за вакцинацію в області особи заявили, що нічого не знають про це.

У керівництві "Агропродсервісу" відмовилися коментувати, яке звернення вони надсилали, кому та що вказували в листі.

Відомо, що засновником компанії "Агропродсервіс" є нинішній депутат Верховної ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень від був директором "Агропродсервісу".

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