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У МОЗі обговорили дислокацію мобільного госпіталю для ковід-хворих

Ситуація з навантаженням на систему охорони здоров’я на Прикарпатті, де він зараз працює, стабілізувалась.

У МОЗі обговорили дислокацію мобільного госпіталю для ковід-хворих
Фото: if.dsns.gov.ua

Питання про дислокацію мобільного шпиталю для ковід-хворих обговорили на нараді Міністерства охорони здоров’я та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Обговорили зміну дислокації шпиталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров’я в Івано-Франківській області стабілізувалась”, – написав він у соцмережі Facebook.

Водночас у країні зафіксували зростання кількості госпіталізації у сусідній області (Львівській, - ред.) та на півдні країни. 

“Наразі в Україні, для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, з яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії. На даний момент в лікарнях перебуває 43 585 пацієнтів з COVID-19”, – зазначив Ляшко.

Головний санітарний лікар зазначив, що у Польщі, де два останні дні кількість виявлених випадків на рівні 35 тис., для госпіталізації хворих відведено 35 444 ліжок (зайнято 26 511).

Нагадаємо, наприкінці лютого у селищі Богородчани на Івано-Франківщині на території центральної районної лікарні розгорнули мобільний госпіталь з 30 наметів для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Госпіталь розрахований на 120 пацієнтів. Він має приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Прикарпаття з 26 лютого перебуває у “червоній” карантинній зоні. Однак з понеділка, 29 березня у регіоні почнуть послаблювати карантин, так у Франівську та Коломиї відновлять роботу дитячі садки та молодша школа. 

За п’ятницю, 26 березня в області було зафіксовано 373 нові випадки ковіду. Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

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