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В Богородчанах розгорнули мобільний госпіталь для хворих на ковід

120 хворих готові прийняти в наметах біля центральної лікарні.

В селищі Богородчани на Івано-Франківщині розгорнули мобільний госпіталь з 30 наметів для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, якій належить госпіталь.

Госпіталь розрахований на 120 пацієнтів. Він має приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Госпіталь розгорнули на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела жорсткі карантинні обмеження через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.

Закладам громадського харчування з 22 до 28 лютого заборонено приймати відвідувачів, можна працювати лише на виніс. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні на цей час повинні припинити роботу. 

Також заборонено проведення культурних та релігійних заходів, а також очне навчання учнями 5-11 класів.

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