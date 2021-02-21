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В українській армії зафіксували 22 нових випадків ковіду

Станом на неділю, 21 лютого в українській армії на ковід хворіє 556 осіб. 

В українській армії зафіксували 22 нових випадків ковіду
Фото: novograd.city

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 22 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил КСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб:

у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця,

у 65 та 59 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Станом на неділю, 21 лютого в українській армії на ковід хворіє 556 осіб. Всього за час пандемії одужало 15 684 особи, летальних випадків 44.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 122 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 лютого в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу. Померло 58 осіб, госпіталізовано 2 445 осіб, виписано з лікарень – 2 640, одужало – 1 557.

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