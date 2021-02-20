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МОЗ визначило області, які першими отримають вакцину від коронавірусу

До списку увійшли Київ і шість областей. 

МОЗ визначило області, які першими отримають вакцину від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я назвало області, які першими отримають вакцину для коронавірусу.

Зразу після прибуття вакцини її доставлятимуть одночасно одинадцять машин, повідомив у Facebook заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно. Шість областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також Київ отримають вакцину в день розвезення, інші — наступного дня", — розповів він.

НСЗУ укладатиме угоди з визначеними лікарнями, які відповідають вимогам проведення вакцинації. 

Нагадаємо, у МОЗ обіцяли, що вакцину від коронавірусу в Україну доставлять цього тижня. Вакцина AstraZeneca, як міністр охорони здоров'я Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Але вже 16 лютого голова МОЗ повідомив, що за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня. 

Також у МОЗ повідомляли, що в лютому до України надійде 117 000 доз вакцини Pfizer. Цей препарат називали одним з перших, які мали завезти в країну, однак 13 лютого заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і виробником. 

18 лютого Степанов полетів у Індію домовлятися з виробником вакцин про збільшення кількості доз та "контролювати процес відвантаження першої партії". 

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