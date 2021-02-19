Степанов відправився в Індію "контролювати відправку першої партії вакцини" і домовлятися про її більшу кількість

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уночі 19 лютого відправився до Індії задля перемовин з виробником вакцин Serum Institute of India.

Про це він повідомив він у Facebook. Serum Institute of India - саме той виробник, який має відправити Україні препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca та американську вакцину Novavax.

"Основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником. Відправку першої партії проконтролюю на місці", - заявив міністр.

У МОЗ обіцяли, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться вже на цьому тижні, а вакцина AstraZeneca, як міністр Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Але вже 16 лютого голова МОЗ повідомив, що за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня.

Також у МОЗ повідомляли, що в лютому до України надійде 117 000 доз вакцини Pfizer. Цей препарат називали одним з перших, які мали завезти в країну, однак 13 лютого заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і виробником.