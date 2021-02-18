У Ватикані попередили про звільнення з роботи за відмову від вакцинації

Адміністрація Ватикану повідомила працівникам, що вони ризикують втратити роботу, якщо відмовляться робити щеплення проти COVID-19 без поважних причин.

В указі кардинала Джузеппе Бертелло, фактично губернатора Ватикану, сказано, що отримання вакцини було "відповідальним вибором" через ризик заподіяння шкоди іншим людям, передає Reuters.

Згідно з указом, ті, хто не може вакцинуватися за станом здоров’я, зможуть отримати іншу посаду - ймовірно там, де вони будуть контактувати з меншою кількістю людей і при цьому отримувати таку ж зарплату, попри ймовірний нижчий статус посади.

Однак до тих, хто відмовиться робити щеплення без поважної причини, буде застосовано конкретне положення закону від 2011 року про права та обов'язки працівників. Згідно з ним, відмова працівника від "запобіжних заходів", що може мати "різного ступеня наслідки", може "призвести до звільнення".

Указ було підписано 8 лютого, а згодом розміщено на веб-сайті відомства.

Програма вакцинації у Ватикані, де працює кілька тисяч людей, розпочалася минулого місяця, і 84-річний Папа Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення.

Папа Франциск є великим прихильником вакцин проти коронавірусу. "Це етичний вибір, тому що ви граєте в азартні ігри зі своїм здоров'ям, зі своїм життям, але ви також граєтеся з життям інших людей", - сказав він в інтерв'ю минулого місяця.

Ватикан зробив вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою для журналістів, які супроводжуватимуть Папу Римського Франциска під час поїздки до Іраку наступного місяця.

У Ватикані від початку пандемії зафіксовано менше 30 випадків коронавірусу, більшість - серед бійців швейцарської гвардії, які проживають у комунальній казармі.