Україна скликає засідання Генасамблеї ООН щодо окупованих територій, – Кислиця

За ініціативою України 23 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо ситуації на окупованих Росією територіях.

Одним із пунктів порядку денного буде обговорення доповіді щодо Донбасу. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він також повідомив, що українська сторона порушуватиме там питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс". Повний текст інтерв'ю читайте незабаром.

"Чи буде Україна через це скликати засідання Ради безпеки? Ні, не буде: це ще не той рівень проблеми, який вимагає прямого залучення Радбезу. Чи це стане частиною нашої роботи щодо розробки нових документів вже наступної сесії? Так, стане. Чи про це ми говоритимемо під час засідання Генеральної асамблеї 23 лютого? Так, говоритимемо", – заявив Кислиця.

За його словами, на базі ООН відбудеться захід за участі керівництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій щодо російської агресії.

"23 лютого українське постпредство організовуватиме брифінг за головування керівництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій для країн-членів вже всієї ООН, а не лише для Радбезу, щодо ситуації на Сході України і в Криму. І вже там ми зможемо, не маючи обмежень у часі, розповісти усе про перебіг подій на фронті", – повідомив український постпред.

Нагадаємо, що 28 січня в окупованому Донецьку відбувся “форум” сепаратистів “Русский Донбасс”. Його учасники прийняли доктрину про встановлення контролю окупантів над усією територією Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України ініціювало заборону на в’їзд до України ведучому російського телеканалу НТВ Тиграну Кеосаяну, який взяв участь у “форумі”.

Речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив, що “форум” в Донецьку є доказом того, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала.