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МЗС ініціює заборону на в’їзд до України ведучому російського телеканалу Кеосаяну

Троє російських пропагандистів прибули у Донецьк.

МЗС ініціює заборону на в’їзд до України ведучому російського телеканалу Кеосаяну

Міністерство закордонних справ України ініціює заборону на в’їзд до України ведучому російського телеканалу НТВ Тиграну Кеосаяну.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні", - написав він у твіттері.

У такий спосіб в українському МЗС відреагували на поширену журналістом Денисом Казанським інформацію про  те, що російські пропагандисти Маргарита Симоньян (головна редакторка прокремлівського пропагандистського телеканалу Russia Today), Тигран Кеосаян (телеведучий і чоловік Симоньян) і Роман Бабаян (головний редактор радіостанції "Говорит Москва") проведуть у Донецьку форум "Русский Донбасс". Захід має відбутися 28 січня.

Тelegram-канал WarGonzo з посиланням на джерела в ДНР також повідомив, що Симоньян нібито відвідала "безпосередньо лінію зіткнення поруч з донецьким аеропортом". Ресурс нагадав, що на початку кар'єри Симоньян працювала військкором, а протягом останніх кількох років активно підтримувала ідею видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, в листопаді ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала заборону в’їзду в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Криму.

Наприкінці грудня таку саму заборону отримала російська блогерка.

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