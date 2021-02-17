У Білорусі двом журналісткам загрожує по два роки ув’язнення за стрім розгону протестувальників

Співробітниці "Белсату" більш ніж три місяці перебувають у СІЗО.

Прокуратура Білорусі просить призначити два роки позбавлення волі в колонії загального режиму журналісткам польського телеканалу "Белсат" Дарині Чульцовій і Катерині Андрєєвій.

Про це держобвинувач заявила на процесі в суді Фрунзенського району Мінська, інформує "Белсат".

Журналістки звинувачуються в організації дій, що грубо порушують громадський порядок (частина 1 статті 342 КК, передбачає штраф або позбавлення волі на строк до трьох років).

Чульцову і Андреєву було затримано після прямого ефіру, який вона вела з місця жорстокого розгону силовиками людей на "Площі Змін" в Мінську 15 листопада, де міліція розганяла присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка. Спочатку їм призначили адміністративні арешти, а потім пред'явили кримінальне обвинувачення.

За версією слідства, журналістки нібито скликали протестувальників "шляхом озвучування інформації" в прямому ефірі, що потім призвело до зупинки громадського транспорту.

Співробітниці "Белсату" перебувають у СІЗО більш ніж три місяці. Правозахисники визнали їх політичними в'язнями. Судовий процес над журналістками розпочався 9 лютого.

Раніше повідомляли, що у Мінську виробників протестної символіки засудили до 25 діб адмінарешту та штрафу.