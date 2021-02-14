У Білорусі затримали близько 20 лижників за "проведення несанкціонованої акції"

Раніше під Мінськом затримали музикантів і глядачів.

У білоруському Молодечно міліція затримала лижників, звинувативши їх у проведенні несанкціонованої акції.

Затримання відбулося близько полудня, інформує правозахисний центр "Вясна".

Пресслужба МВС Білорусі повідомила, що в с. Лешно Молодеченського району затримано 19 осіб: 11 жінок і 8 чоловіків. Їх доставили у міліцейський відділок.

Повідомляється, що там проходив "несанкціонований мітинг з використанням бчб-символіки". За повідомленням відомства, двоє чоловіків при затриманні чинили непокору законним вимогам правоохоронців, перешкоджали їх роботі, "один з буянив, перебував у стані алкогольного сп'яніння".

"Під час особистого огляду у "лижників" виявлено відповідні прапори і розтяжки, балончик з фарбою червоного кольору, димова шашка, біло-червоно-білі парасольки, інша протестна атрибутика", - написала пресслужба.

Стосовно затриманих ведеться адміністративний процес.

Також затримання відбулися у Солігорську. Співробітники ОМОНу затримали громадян, які вийшли на щоденну прогулянку в парк Чотирьох стихій. Затримані фактично не встигли зібратися в групу, у них не було символіки і вони не вигукували гасел.

За повідомленням телеграм-каналу "Страйком ВАТ "Білоруськалій", попередньо затримано 19 осіб.

Напередодні ввечері біля Мінська затримали 67 учасників та глядачів концерту на базі відпочинку. Правоохоронці наполягають, що затримання відбулися через алкоголь та наркотики.

Нагадаємо, з дня виборів президента Білорусі в серпні, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, у країні не вщухають протести.

Нещодавно Німеччина заявила, що готова приймати постраждалих від режиму білорусів і членів їх сімей за спрощеною схемою.