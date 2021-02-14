Біля Мінська затримали 67 учасників та глядачів концерту, – правозахисники

Правоохоронці наполягають, що затримання відбулися через алкоголь та наркотики.

Неподалік від Мінська на базі відпочинку "Вогник" правоохоронці затримали кілька десятків учасників і глядачів концерту.

Про це повідомив сайт правозахисного центру "Весна".

Затримання відбулися ввечері у суботу, 13 лютого. У той час планувався концерт білоруських груп "Розбите серце пацана", Panska Moc і Ok-Band.

"Всього на концерті було затримано 67 осіб. Чотирьох після складання протоколів правопорушення відпустили", - йдеться в повідомленні центру.

Також з райвідділу відпустили неповнолітних. Стосовно затриманих складено протоколи.

На цей момент правозахисникам відомі прізвища 25 затриманих, серед них є і музиканти.

Воднчас у білоруському МВС повідомили, що всього було затримано 68 осіб.

За інформацією відомства, на дорослих складено протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів за ст. 23.34 КоАП, а щодо батьків затриманих підлітків проводиться перевірка за фактом невиконання ними обов'язків з виховання дітей.

10 осіб відпустили – неповнолітніх і тих, у кого на утриманні малолітні діти.

"Відомо, що учасники “концерту” вживали спиртне, одна з дівчат могла перебувати в наркотичному сп'янінні (доставлена на медобстеження)", – написала прес-служба, не чекаючи на результати медобстеження.

Нагадаємо, з дня виборів президента Білорусі в серпні, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, у країні не вщухають протести.

Нещодавно Німеччина заявила, що готова приймати постраждалих від режиму білорусів і членів їх сімей за спрощеною схемою.