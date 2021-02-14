Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні
Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні
Росія розширила економічні санкції щодо України
Росія розширила економічні санкції щодо України
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов
В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов
На Київщині сталася пожежа у будинку ексдепутата Ігоря Калетника
На Київщині сталася пожежа у будинку ексдепутата Ігоря Калетника
Зеленський з дружиною прилетіли до ОАЕ (оновлено)
Зеленський з дружиною прилетіли до ОАЕ (оновлено)
Свидетели «наоборот». Какие показания дали свидетели обвинения по уголовному делу против Мустафы Джемилева
Свидетели «наоборот». Какие показания дали свидетели обвинения по уголовному делу против Мустафы Джемилева
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі
ГоловнаСвіт

Біля Мінська затримали 67 учасників та глядачів концерту, – правозахисники

Правоохоронці наполягають, що затримання відбулися через алкоголь та наркотики.

Біля Мінська затримали 67 учасників та глядачів концерту, – правозахисники
Фото: spring96.org

Неподалік від Мінська на базі відпочинку "Вогник" правоохоронці затримали кілька десятків учасників і глядачів концерту.

Про це повідомив сайт правозахисного центру "Весна".

Затримання відбулися ввечері у суботу, 13 лютого. У той час планувався концерт білоруських груп "Розбите серце пацана", Panska Moc і Ok-Band.

"Всього на концерті було затримано 67 осіб. Чотирьох після складання протоколів правопорушення відпустили", - йдеться в повідомленні центру.

Також з райвідділу відпустили неповнолітних. Стосовно затриманих складено протоколи.

На цей момент правозахисникам відомі прізвища 25 затриманих, серед них є і музиканти.

Воднчас у білоруському МВС повідомили, що всього було затримано 68 осіб.

За інформацією відомства, на дорослих складено протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів за ст. 23.34 КоАП, а щодо батьків затриманих підлітків проводиться перевірка за фактом невиконання ними обов'язків з виховання дітей.

10 осіб відпустили – неповнолітніх і тих, у кого на утриманні малолітні діти.

"Відомо, що учасники “концерту” вживали спиртне, одна з дівчат могла перебувати в наркотичному сп'янінні (доставлена на медобстеження)", – написала прес-служба, не чекаючи на результати медобстеження.

Нагадаємо, з дня виборів президента Білорусі в серпні, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, у країні не вщухають протести.

Нещодавно Німеччина заявила, що готова приймати постраждалих від режиму білорусів і членів їх сімей за спрощеною схемою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також