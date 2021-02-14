Сенат США знову виправдав Дональда Трампа у справі про імпічмент

Сенат США виправдав експрезидента Дональда Трампа у його вже другій справі про імпічмент, де він звинувачувався у підбуренні до штурму Капітолію.

За визнання винним висловилися 57 сенаторів, проти - 43, пише "Укрінформ". Таким чином верхня палата не змогла забезпечити дві третини голосів (67), необхідних для обвинувального вердикту. Число демократів і республіканців у Сенаті зараз рівне: 50 і 50.

Сенаторами-республіканцями, котрі підтримали імпічмент Трампа, є Річард Берр, Білл Кассіді, Сюзан Коллінс, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сассі й Пет Тумі.

Берр - колишній голова комітету з розвідки в Сенаті, керував розслідуванням щодо Росії. При цьому на початку тижня він голосував за те, що справа про імпічмент є неконституційною, тож його голос на користь визнання винним є досить дивним, зазначає CNN. Сам Берр відповів, що змінив думку після того, як процес визнали конституційним.

"Як я сказав 6 січня, президент несе відповідальність за ці події. Є вагомі докази того, що президент Трамп винен у підбурюванні до повстання проти рівноправної гілки влади, і що обвинувачення росте до рівня тяжких злочинів і вчинків", - аргументував своє рішення Берр.

Основною метою процесу імпічменту була заборона на подальше балотування Трампа, оскільки він уже не є президентом і зняти його з цієї посади неможливо.

Справа розпочалася після того, як 6 січня в Капітолії мали офіційно оголосити Джо Байдена переможцем виборів за результатами голосування колегії виборників. У цей час Трамп проводив мітинг на свою підтримку, деякі учасники якого рушили до Капітолію, увірвалися туди та почали масові заворушення.

Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей, було відкрито понад 20 справ з обвинуваченням у внутрішньому тероризмі.

Демократи в Палаті представників Конгресу закликали на той момент ще віцепрезидента Майка Пенса мобілізувати кабінет міністрів для запуску процесу відсторонення президента від посади, передбаченого 25-ю поправкою до Конституції США. Уже 13 січня Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу, але слухання в Сенаті розпочалися після того, як президентські повноваження перейшли до Джо Байдена. Наприкінці січня п'ять адвокатів, які мали захищати Дональда Трампа у справі про імпічмент, залишили його команду майже за тиждень до початку судового розгляду.

Представник експрезидента сказав, що сам Трамп участі в слуханнях не братиме. 9 лютого в Сенаті почалися слухання. Сторона обвинувачення, член Конгресу Дайна Дегетт підкреслила схожість у формулюваннях між закликами Трампа на мітингу та гаслами його радикальних прихильників, які атакували Капітолій. Вона додала, що деякі затримані аргументували свій прихід до Капітолію тим, що цього від них нібито хотів президент. Трампу також закидали, що він не засудив насилля, яке вчинили його прихильники.

Обвинувачення також зазначило, що під час нападу небезпека загрожувала віцепрезиденту та спікеру Палати представників. Відеозаписи свідчать, що група демонстрантів умисно шукала віцепрезидента і наблизилася на 30 метрів до приміщення, де перебували Майк Пенс і його родичі.

Наступного дня обгрунтування представила сторона захисту. Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто фігурами мови.

За їхніми словами, справа проти Трампа є політичним "полюванням на відьом" з боку демократів і не має законної сили, оскільки він більше не перебуває на посаді.