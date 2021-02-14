Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи

У країні вперше з 2016-го зафіксовано смертельні випадки.

Уряд Гвінеї у неділю, 14 лютого, оголосив про початок епідемії лихоманки Еболи на південному заході країни.

Представники органів охорони здоров'я в Гвінеї підтвердили щонайменше три летальні випадки, передає АР.

Згідно із заявою міністерства охорони здоров'я, ще в чотирьох людей підтверджено зараження вірусом Еболи.

Усі семеро людей були присутніми на похоронах медсестри в субпрефектурі Гуеке 1 лютого. Згодом у них з’явилися симптоми хвороби; лихоманка, діарея, блювання.

Уряд оголосив епідемію Еболи та розпочав розшук контактів та ізоляцію підозрюваних.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Альфред Джордж Кі-Зербо пообіцяв якомога швидше надати допомогу Гвінеї. Він зазначив, що ВООЗ підтримує контакт з виробниками вакцин від цього вірусу для їх якнайшвидшої доставки потребуючим.

За даними ЗМІ, в сусідній Ліберії випадків хвороби наразі не виявлено, однак президент країни Джордж Веа віддав розпорядження привести в стан підвищеної готовності органи охорони здоров'я.

Нагадаємо, вірус Ебола вперше було виявлено 1976 року. У 2014-му в Західній Африці спалахнула найнебезпечніша в історії епідемія Еболи, яка забрала життя щонайменше 11,3 тис. осіб. Всесвітня організація охорони здоров'я внесла цей вірус у список найсерйозніших хвороб у світі.

ВООЗ уважно стежить за кожним спалахом лихоманки Ебола. Так, кілька з них були зафіксовані в Демократичній республіці Конго.