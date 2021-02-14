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ЄС затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин від нових штамів коронавірусу

Moderna та AstraZeneca вже розробляють вакцину, адаптовану проти південноафриканської мутації коронавірусу.

ЄС затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин від нових штамів коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес розповіла в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, пише Європейська правда.

"Ми розглянули процес спільно з Європейським агентством з лікарських засобів. І ми вирішили, що вакцина, яку виробник вдосконалив на основі попередньої вакцини для боротьби з новими мутаціями, більше не повинна проходити весь процес затвердження. Тож швидше можна буде мати в наявності відповідні вакцини, які теж будуть безпечними", - сказала Кіріакідес.

Так, фармацевтична компанія Moderna вже повідомила про розробку вакцини, адаптованої проти південноафриканської мутації коронавірусу.

Британсько-шведська AstraZeneca також має намір адаптувати свою вакцину, щоб вона могла бути застосована проти цього штаму вірусу.

Додамо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що ЄС припустився помилки, зволікаючи з впровадженням вакцини.

Вона також вважає, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попереджають, що нові штами коронавірусної інфекції можуть долати імунітет людини, яка вже перехворіла на COVID-19, і спричиняти повторне зараження.

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