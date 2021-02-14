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Коронавірус вже подолали 87 тисяч киян

У суботу захворіли ще 82 мешканці столиці.

У суботу, 13 грудня у Києві виявили 82 хворих на коронавірус, померли 10 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (18), Деснянському (15) та Печерському і Оболонському (по 12).

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 282 людини.

“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 13 1949. Коронавірус подолали 87 000 мешканців. За період пандемії у столиці 2 514 летальних випадків від вірусу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків. 

За добу госпіталізовано 1 917 осіб, з лікарень виписано 2 439 осіб, одужало 2 002 особи і здійснено 19 211 тестувань: зокрема методом ПЛР – 15 576 і методом ІФА – 3 635.

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