За минулу добу від ковіду померло 45 українців

За останню добу, 13 лютого в Україні зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
За добу госпіталізовано 1 917 осіб, з лікарень виписано 2 439 осіб, одужало 2 002 особи і здійснено 19 211 тестувань: зокрема методом ПЛР – 15 576 і методом ІФА – 3 635.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 125 випадків;
- Волинська область – 78 випадків;
- Дніпропетровська область – 212 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 220 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 483 випадки;
- Київська область – 184 випадки;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 22 випадки;
- Львівська область – 164 випадки;
- Миколаївська область – 121 випадок;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 33 випадки;
- Сумська область – 87 випадків;
- Тернопільська область – 126 випадків;
- Харківська область – 93 випадки;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 121 випадок;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернівецька область – 272 випадки;
- Чернігівська область – 71 випадок.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 271 143 особи, одужало – 1 114 301, летальних випадків – 24 330 і проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, постачання вакцини AstraZeneca в Україну розпочнеться вже наступного тижня, а от вакцини від Pfizer, найімовірніше, ні – через підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer.