За минулу добу від ковіду померло 45 українців

За останню добу, 13 лютого в Україні зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

За добу госпіталізовано 1 917 осіб, з лікарень виписано 2 439 осіб, одужало 2 002 особи і здійснено 19 211 тестувань: зокрема методом ПЛР – 15 576 і методом ІФА – 3 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 271 143 особи, одужало – 1 114 301, летальних випадків – 24 330 і проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, постачання вакцини AstraZeneca в Україну розпочнеться вже наступного тижня, а от вакцини від Pfizer, найімовірніше, ні – через підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer.