На Київщині сталася пожежа у будинку ексдепутата Ігоря Калетника
На Київщині сталася пожежа у будинку ексдепутата Ігоря Калетника
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні
Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні
В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов
В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов
Зеленський з дружиною прилетіли до ОАЕ (оновлено)
Зеленський з дружиною прилетіли до ОАЕ (оновлено)
Через негоду у Рівненській області заборонили рух усього транспорту, крім спеціалізованого
Через негоду у Рівненській області заборонили рух усього транспорту, крім спеціалізованого
Росія розширила економічні санкції щодо України
Росія розширила економічні санкції щодо України
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу від ковіду померло 45 українців

Зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби.

 

За останню добу, 13 лютого в Україні зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

За добу госпіталізовано 1 917 осіб, з лікарень виписано 2 439 осіб, одужало 2 002 особи і здійснено 19 211 тестувань: зокрема методом ПЛР – 15 576 і методом ІФА – 3 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 82 випадки;
  • Вінницька область – 125 випадків;
  • Волинська область – 78 випадків;
  • Дніпропетровська область – 212 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 220 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 483 випадки;
  • Київська область – 184 випадки;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 22 випадки;
  • Львівська область – 164 випадки;
  • Миколаївська область – 121 випадок;
  • Одеська область – 71 випадок;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 33 випадки;
  • Сумська область – 87 випадків;
  • Тернопільська область – 126 випадків;
  • Харківська область – 93 випадки;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 121 випадок;
  • Черкаська область – 80 випадків;
  • Чернівецька область – 272 випадки;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 271 143 особи, одужало – 1 114 301, летальних випадків – 24 330 і проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, постачання вакцини AstraZeneca в Україну розпочнеться вже наступного тижня, а от вакцини від Pfizer, найімовірніше, ні – через підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також