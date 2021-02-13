Адвокати Трампа завершили виступи у справі про імпічмент

Сторона захисту завершила наведення доводів у справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP.

Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто фігурами мови.

За їх словами, справа проти Трампа є політичним "полюванням на відьом" з боку демократів і не має законної сили, оскільки він більше не перебуває на посаді.

Після виступу сторони захисту процес імпічменту буде продовжений питаннями сенаторів.

Трампа звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Під час заворушень того дня загинули п'ять осіб, зокрема один поліцейський.

Нагадаємо, що 6 січня в Капітолії мали офіційно оголосити Джо Байдена переможцем виборів за результатами голосування колегії виборників. У цей час Трамп проводив мітинг на свою підтримку, деякі учасники якого рушили до Капітолію, увірвалися туди та почали масові заворушення.

Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей, було відкрито понад 20 справ з обвинуваченням у внутрішньому тероризмі.