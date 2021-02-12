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У Twitter підтвердили довічне блокування акаунту Трампа

"Правила платформи створені так, щоб переконатися, що люди не підбурюють до насильства".

У Twitter підтвердили довічне блокування акаунту Трампа
Фото: EPA/UPG

Незалежно від результатів судового розгляду в Сенаті США, Дональду Трампу не дозволять повернутися у Twitter, його акаунт заблокували назавжди.

Про це заявив фінансовий директор компанії Нед Сігал, передає "Голос Америки".

"Правила платформи створені так, щоб переконатися, що люди не підбурюють до насильства. І якщо хтось це робить - їх усувають із платформи і повертатися не дозволяють, незалежно від того, чи ця людина - коментатор, чи підприємець, чи чинний посадовець!" - сказав він.

Сігал наголосив, що обмеження не знімуть, "навіть якщо Сенат виправдає Трампа" або "він балотуватиметься у 2024 році і виграє вибори".

Нагадаємо, раніше керівник Twitter Джек Дорсі висловив жаль з приводу заборони Трампу користуватися його обліковим записом, але назвав заборону правильною.

Упродовж кількох місяців Twitter накладав на деякі дописи Трампа застереження, а низку вилучив, називаючи їх суперечливими і такими, що порушують правила компанії. 9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

Після блокування Трампа Facebook і Twitter подешевшали на $51 млрд.

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