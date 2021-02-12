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Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)

"Якщо ми ще раз побачимо, що в якихось галузях на нас накладають санкції,.. то - так".

Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність розірвати відносини з Європейським Союзом.

Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському YouTube-каналу "Соловьев Live".

На питання, чи йде Росія до розриву стосунків з ЄС, голова МЗС відповів, що "ми до цього готові".

"Виходимо з того, що ми готові (до розриву, - ред.). Якщо ми ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось галузях на нас накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах, то - так", - сказав Лавров.

Він зазначив, що насправді Росія не хоче "ізолюватися від усього світу", однак "треба бути до цього готовими".

"Хочеш миру, готуйся до війни", - сказав міністр закордонних справ РФ.

Оновлено. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виправдався за слова Лаврова і заявив, що той нібито не це мав на увазі. 

"Сенс у тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини. Але якщо Євросоюз піде цим шляхом, ми готові. Сенс спотворили і подали, що Росія ледве не сама буде ініціювати розрив відносин", - виправдався він. 

Нагадаємо, 5 лютого головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Росію і зустрівся з Лавровим. Під час спільної пресконференції Лавров назвав Євросоюз ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту Борреля Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.

Європейські коментатори назвали візит провальним і принизливим для ЄС. А євродепутатка з Бельгії Ассіта Канко під час дебатів поцікавилася, "де яйця Євросоюзу". У своїй промові Канко сказала, що Євросоюз повинен ввести санкції проти Росії і закликала Борреля звільнити посаду, якщо він не в змозі забезпечити це.

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