​Євродепутатка з Бельгії після провального візиту Борреля в Москву поцікавилася, "де яйця Євросоюзу"

Євродепутатка з Бельгії Ассіта Канко під час дебатів в Європейському парламенті різко розкритикувала верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля за провальний візит до Москви.

Про це пише іспанське видання 20 minutos.

"¿Dónde están los cojones de la Unión Europea?", - почала вона свою промову іспанською, звертаючись до іспанця Борреля.

Hierbij mijn tussenkomst in de plenaire vandaag.We zijn heel boos op @JosepBorrellF. Iedereen zei dat Moskou bezoeken een vergissing was. Maar hij ging toch.Hij was gewaarschuwd dat Lavrov hem daar om de tuin zou leiden.Desondanks ging hij onvoorbereid naar die persconferentie.🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/F1U2q7Jop1 — Assita Kanko MEP (@Assita_Kanko) February 9, 2021

"Де яйця Євросоюзу? І де голова? Це була катастрофа. Всі знали, що їхати в Москву було помилкою, але ви все одно поїхали", - сказала Канко під час виступу в Європейському парламенті.

Євродепутатка вважає, що головний дипломат Євросоюзу мав розуміти, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров може надурити, і не йти на пресконференцію з ним непідготовленим.

У своїй промові Канко сказала, що Євросоюз повинен ввести санкції проти Росії і закликала Борреля звільнити посаду, якщо він не в змозі цього забезпечити.

Як зазначає "BBC Україна", більшість інших євродепутатів, які взяли участь у дебатах, також критикували Борреля. З 46 депутатів Європарламенту, які виступали у вівторок на дебатах про Росію і візит Борреля, лише четверо висловилися на захист Москви, та й ті переважно не виправдовували те, що відбувається у Росії, а говорили про уявні або реальні утиски опозиції в країнах Євросоюзу й про те, що у ЄС, відповідно, немає морального права повчати інших.

Сам Боррель заявив, що у нього і до візиту не було ілюзій пор курс Москви, а підсумки поїздки дозволили повністю переконатися, що офіційна Росія не хоче співпраці з Європою і не бажає бути демократичною правовою державою.

Нагадаємо, що візит Борреля в Росію відбувся 5 лютого. Європейські коментатори назвали його провальним та принизливим для Євросоюзу.

Під час спільної пресконференції з Боррелем міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Євросоюз ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту топдипломата ЄС Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.