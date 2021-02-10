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​Євродепутатка з Бельгії після провального візиту Борреля в Москву поцікавилася, "де яйця Євросоюзу"

Головному дипломату ЄС сильно дісталося від євродепутатів.

Євродепутатка з Бельгії Ассіта Канко під час дебатів в Європейському парламенті різко розкритикувала верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля за провальний візит до Москви.

Про це пише іспанське видання 20 minutos.

"¿Dónde están los cojones de la Unión Europea?", - почала вона свою промову іспанською, звертаючись до іспанця Борреля.

"Де яйця Євросоюзу? І де голова? Це була катастрофа. Всі знали, що їхати в Москву було помилкою, але ви все одно поїхали", - сказала Канко під час виступу в Європейському парламенті.

Євродепутатка вважає, що головний дипломат Євросоюзу мав розуміти, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров може надурити, і не йти на пресконференцію з ним непідготовленим.

У своїй промові Канко сказала, що Євросоюз повинен ввести санкції проти Росії і закликала Борреля звільнити посаду, якщо він не в змозі цього забезпечити.

Як зазначає "BBC Україна", більшість інших євродепутатів, які взяли участь у дебатах, також критикували Борреля. З 46 депутатів Європарламенту, які виступали у вівторок на дебатах про Росію і візит Борреля, лише четверо висловилися на захист Москви, та й ті переважно не виправдовували те, що відбувається у Росії, а говорили про уявні або реальні утиски опозиції в країнах Євросоюзу й про те, що у ЄС, відповідно, немає морального права повчати інших.

Сам Боррель заявив, що у нього і до візиту не було ілюзій пор курс Москви, а підсумки поїздки дозволили повністю переконатися, що офіційна Росія не хоче співпраці з Європою і не бажає бути демократичною правовою державою.

Нагадаємо, що візит Борреля в Росію відбувся 5 лютого. Європейські коментатори назвали його провальним та принизливим для Євросоюзу.

Під час спільної пресконференції з Боррелем міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Євросоюз ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту топдипломата ЄС Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.

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