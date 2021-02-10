Радбез ООН не зміг узгодити спільну заяву щодо Сирії

За даними AFP, досягти домовленостей не вдалося, зокрема, через заперечення РФ.

Раді безпеки ООН не вдалося узгодити спільну заяву щодо ситуації в Сирії, незважаючи на заклик спеціального посланника генсека всесвітньої організації по цій країні Гейра Педерсена.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AFP.

Проєкт заяви, внесений на розгляд Радбезу ООН Великобританією, був спрямований на підтвердження резолюції 2254, прийнятої у 2015 році і яка стосується "стійкого врегулювання нинішньої кризи в Сирії". У документі, зокрема, йдеться про необхідність розробки проєкту нової Конституції, а також про проведення виборів під наглядом ООН.

Педерсен раніше звертався до Радбезу із закликом подолати існуючі розбіжності, щоб повернути переговори про мирний процес в Сирії у нормальне русло. "Без конструктивної міжнародної дипломатії на цьому напрямку навряд чи можливі зрушення", - заявив він 9 лютого в Женеві.

За даними AFP, яке посилається на дипломатів, досягти домовленостей за спільною заявою не вдалося, зокрема, через заперечення Росії.

"Виходимо з того, що порядок і модальності роботи в конституційному комітеті повинні визначатися самими сирійцями", - прокоментував позицію Педерсена постійний представник РФ при ООН Дмитро Полянський.

Нагадаємо, у липні минулого року Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарну допомогу Сирії. Ця резолюція ООН була прийнята в 2014 році й кілька разів подовжувалася. Спочатку вона дозволяла колонам з гуманітарною допомогою перетинати чотири прикордонні пункти Сирії (два з турецького боку, по одному з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати допомогу в контрольовані повстанцями регіони. Однак, під тиском РФ число пропускних пунктів скоротилося до двох. Дія резолюції сплила 10 липня 2020 року.

У листопаді минулого року ЄС відмовився від участі у конференції в Сирії під егідою Росії.

З березня 2011 року, коли в Сирії почалася громадянська війна, в країні загинули понад 387 тис. осіб.