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Американський прокурор не вимкнув фільтр в Zoom і включився в судове засідання під виглядом кота

"Я тут, я не кіт".

Американський прокурор Род Понтон не вимкнув фільтр в Zoom і включився в судове засідання під виглядом кота. Курйозний випадок стався 9 лютого під час розгляду справи про цивільний арешт в одному з судів Техасу, пише NYT.

Відео, яке одразу потрапило в інтернет, стало вірусним. 

"Містер Понтон", - звернувся до прокурора суддя на початку слухання, - "мені здається, у вас увімкнений фільтр у налаштуваннях відео".

"Ах", - роздратовано відповів окружний прокурор Понтон. - "Я не знаю, як це прибрати. Тут моя помічниця, вона намагається".

Після цього він запропонував почати слухання, зауваживши: "Я тут, я не кіт". Учасники слухання відреагували на це сміхом, а суддя підказав, як відключити фільтр.

В коментарі журналістам прокурор пояснив, що використовував комп'ютер своєї секретарки, яка смертельно перелякалася через свою помилку.

Після підказок судді слухання продовжилося в звичайному режимі.

"Вискочило моє старше і не таке кумедне обличчя, і ми продовжили", - сказав юрист.

"Якщо люди повеселяться хвилину в такі важкі часи, які вони переживають, я радий дозволити зробити це за мій рахунок", - пожартував він.

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