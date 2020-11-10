ЄС відмовився від участі у конференції в Сирії під егідою Росії

Ряд міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу та Високий представник ЄС отримали запрошення на конференцію на тему повернення біженців 11-12 листопада в Дамаску, але не братимуть у ній участі.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

"ЄС і його держави-члени не братимуть участі в цій конференції", - сказано в повідомленні.

У Євросоюзі переконані, що зараз важливо надавати пріоритет реальним діям зі створення умов для безпечного повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб у місця їх походження відповідно до міжнародного законодавства. На переконання високого представника ЄС, запланована конференція є передчасною, оскільки нинішня ситуація в Сирії не відповідає умовам для широкомасштабного повернення біженців.

Обмежене повернення біженців і переселенців засвідчує перешкоди та загрози, з якими стикаються ці люди, включаючи примусовий призов на військову службу, затримання, викрадення, тортури, фізичне та сексуальне насильство, дискримінацію у доступі до житла, землі та власності, а також погані або відсутні базові послуги, йдеться в заяві.

"Європейський Союз знову наголошує, що резолюція РБ ООН 2254 встановлює рамки для широкого та надійного політичного рішення щодо конфлікту в Сирії, для усунення причин, що є основою конфлікту, та для врегулювання кризи біженців та внутрішньо переміщених осіб. Ми повторюємо заклик до режиму та його спонсорів повною мірою та добровільно долучитися до роботи Конституційного комітету, а також до вирішення всіх інших проблем, зазначених у резолюції РБ ООН 2254, зокрема щодо звільнення ув’язнених", - наголосив Боррель.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що РФ і Сирія планують у Дамаску конференцію щодо повернення біженців "з метою залучення до гуманітарних акцій на території Сирії різних держав та міжнародних організацій".