Лукашенко відкрив "Всебілоруське зібрання народів" та заявив, що від зв'язку з Росією залежить, чи буде війна у регіоні

Олександр Лукашенко відкрив шосте Усебілоруське зібрання народів – захід, який проводиться кожні п'ять років, подібно до з'їздів КПСС.

На дводенний захід запросили 2700 людей, метою є "обговорення політичної реформи". Білоруські силовики вже заявили, що готові до протидії провокаціями, організатори яких їм відомі, пише TUT.by.

Основними учасниками зібрання є депутати, представники провладних організацій і профспілок.

Фото: TUT.by

Посольство США у Республіці Білорусь оприлюднило заяву, в якій вказало, що влада кинула лідерів білоруського протесту та активістів у тюрми, часто за сфабрикованими обвинуваченнями, а інших видворила з країни.

"11 лютого режима Лукашенка відкрив Всебілоруське народне зібрання, яке, як стверджується, включає у себе делегатів з усієї Білорусі для визначення пріоритетів розвитку країни на найближчі п'ять років і може розглянути правки до конституції. Проте це "Всебілоруське народне зібрання" не є інклюзивним, яке дійсно представляє погляди білоруського суспільства, тому не сприяє вирішенню нинішньої політичної кризи в країні", – йдеться у заяві дипломатів.

Лукашенко під час виступу заявив, що від зв'язку Росія-Білорусь залежить, чи буде в регіоні війна, пише провладне агентство БЕЛТА. Він також сказав, що для республіки важливий ЄС, але Росія лишається основним стратегічним партнером.

Нагадаємо, що з дня виборів президента Білорусі в серпні, переможцем яких оголосили Лукашенка, у країні не вщухають протести. Білоруси влаштовували масштабні акції, саботували роботу на державних підприємствах, вимагали чесних виборів. Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, а також фактично пригнічували опозицію – арештовували її лідерів та висилали їх з країни.

таном на кінець 2020 року за гратами перебували близько 100 білоруських демонстрантів.