МАГАТЕ повідомило про початок виробництва металевого урану в Ірані

Іран почав виробництво невеликих обсягів металевого урану, повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Це відбувається в порушення ядерної угоди з Тегераном 2015 року і в той час, як Іран намагається тиснути на нову адміністрацію президента США Джо Байдена, передає Радіо Свобода.

На зустрічі з представниками країн-учасниць МАГАТЕ, Гроссі повідомив, що факт виробництва невеликої кількості - трохи більше ніж трьох із половиною грамів металевого урану - на заводі в Ісфахані підтвердила інспекція агентства.

Металевий уран використовують для виробництва атомної бомби. Дослідження, пов’язані з його виробництвом, були заборонені ядерною угодою 2015 року. Раніше Іран не займався виробництвом такого виду урану.

На початку січня Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагатити уран до 20%.

Іран почав порушувати угоду після того, як президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вивів з неї країну і знову ввів жорсткі санкції. Однак ліміт збагачення досі не перевищував 4,5%.

Однак Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай сподіваються, що угоду можна буде відновити.