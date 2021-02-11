Байден провів першу розмову з головою Китаю та призупинив примусовий продаж TikTok у США

Президент США Джо Байден провів свою першу на цій посаді офіційну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Байден наголосив на пріоритетах захисту безпеки і здоров'я американського народу, а також збереженні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. На сайті Білого дому йдеться, що американський лідер також наголосив під час розмови на занепокоєності щодо "несправедливої економічної практики Пекіна", репресій у Гонконзі, порушенні прав людини та нарощуванні агресивних дій в регіоні, зокрема і стосовно Тайваню.

"Два лідери також обмінялися думками щодо протидії COVID-19 та загальних питаннях глобальної безпеки в сфері охорони здоров'я, змін клімату та запобіганню поширення зброї", – зазначається на сайті Адміністрації Байдена.

Високопоставлений чиновник Білого дому, що побажав залишитися анонімом, у коментарі CNN зазначив, що Байден закликав лідера КНР припинити порушення прав уйгурів – мусульманського населення Китаю.

Офційне інформагентство уряду КНР "Сіньхуа" опублікувало новину про перемовини двох лідерів без деталей, зазначивши, що Байден вітав народ з Китайським новим роком, а Сі Цзіньпін ще раз привітав співрозмовника з вступом на посаду.

Втім у день розмови з лідером Китаю стало відомо, що Джо Байден відклав продаж американської частки китайської соцмережі TikTok. Покупцями в угоді є Oracle та Walmart. Продаж ініціював та активно форсував експрезидент Дональд Трамп, заявивши, що соцмережі КНР збирають дані користувачів та можуть передавати їх китайським спецслужбам.

Причиною призупинення продажу є перевірка Байденом того, чи справді заявлені адміністрацією Трампа загрози нацбезпеці з боку китайської технологічної компанії досі є причиною для заборони. Крім того, власник TikTok – ByteDance – виграв кілька судових спорів.

Трамп 6 серпня підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) в США.

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, Міноборони, а також адміністрація транспортної безпеки США вже заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на службових телефонах.

Офіційний Вашингтон хоче з'ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok неодноразово відкидали подібні припущення.

Раніше президент США погрожував заборонити використання TikTok в країні, якщо сервіс не продадуть американській компанії до 15 вересня. Потім цей дедлайн декілька разів переносили.