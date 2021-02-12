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В американському Техасі на слизькій дорозі зіткнулися 133 автомобілі

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей, постраждали близько 60.

В американському Техасі на слизькій дорозі зіткнулися 133 автомобілі
Фото: fox4news.com

В американському штаті Техас сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 133 автомобілів. За останніми даними, загинули 9 людей, постраждали близько 60.

Про це повідомляє CNN

За словами медиків, кілька людей були доставлені в лікарню у критичному стані, інші отримали серйозні поранення, ступінь тяжкості яких ще встановлюється.

За даними поліції, причиною ДТП стала ожеледь на дорозі. Ця аварія стала наймасштабнішою в Техасі, але не єдиною. Відомо, що одни людина загинула в аварії з 18 авто близько опівночі. У місті Даллас загалом аварії забриали життя трьох людей. 

За інформаціїю поліції, за ніч в Даласі було зафіксовано близько 300 ДТП. 

Нагадаємо, 10 лютого на Вінниччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, чотирьох вантажівок і двох легковиків.

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