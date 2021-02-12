В американському штаті Техас сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 133 автомобілів. За останніми даними, загинули 9 людей, постраждали близько 60.

Про це повідомляє CNN.

За словами медиків, кілька людей були доставлені в лікарню у критичному стані, інші отримали серйозні поранення, ступінь тяжкості яких ще встановлюється.

За даними поліції, причиною ДТП стала ожеледь на дорозі. Ця аварія стала наймасштабнішою в Техасі, але не єдиною. Відомо, що одни людина загинула в аварії з 18 авто близько опівночі. У місті Даллас загалом аварії забриали життя трьох людей.

За інформаціїю поліції, за ніч в Даласі було зафіксовано близько 300 ДТП.

Нагадаємо, 10 лютого на Вінниччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, чотирьох вантажівок і двох легковиків.