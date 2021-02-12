У Сенаті США зачитали усі обвинувачення проти Трампа в справі про імпічмент

Експрезиденту закидають підбурювання до штурму та відсутність належної реакції на насилля в Капітолії.

У Сенаті США сторона обвинувачення завершила виклад аргументів у справі про імпічмент 45-го президента Дональда Трампа. Наступні два дні аргументи наводитиме захист.

Обвинувачами виступали члени Демократичної партії в Палаті представників. Вони намагалися довести, що саме підбурювання Трампа спровокували штурм Капітолію, пише "Радіо Свобода".

Член Конгресу Дайна Дегетт підкреслила схожість у формулюваннях між закликами Трампа на мітингу та гаслами його радикальних прихильників, які атакували Капітолій. Вона додала, що деякі затримані аргументували свій прихід до Капітолію тим, що цього від них нібито хотів президент. Трампу також закидають, що він не засудив насилля, яке вчинили його прихильники.

Обвинувачення також зазначило, що під час нападу небезпека загрожувала віцепрезиденту та спікеру Палати представників. Відеозаписи свідчать, що група демонстрантів умисно шукала віцепрезидента і наблизилася на 30 метрів до приміщення, де перебували Майк Пенс і його родичі.

Основною метою процесу імпічменту є заборона на подальше балотування Трампа, оскільки він уже не є президентом і зняти його з цієї посади неможливо. Для обвинувального вердикту потрібні дві третини голосів Сенату. Число демократів і республіканців у Сенаті зараз рівне: 50 і 50.

Нагадаємо, що 6 січня в Капітолії мали офіційно оголосити Джо Байдена переможцем виборів за результатами голосування колегії виборників. У цей час Трамп проводив мітинг на свою підтримку, деякі учасники якого рушили до Капітолію, увірвалися туди та почали масові заворушення.

Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей, було відкрито понад 20 справ з обвинуваченням у внутрішньому тероризмі.