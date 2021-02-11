2022 року планують відкрити посольство в Кенії.

Естонія представила стратегію відносин з Африкою на 2020-2030 роки. Документ оприлюднено на сайті МЗС країни.

Мета документа - отримати докладне уявлення про поточну співпраці Естонії з різними країнами континенту, визначити напрямки розвитку і план подальших дій на 2021-2025 роки.

Естонія має намір наступного року відкрити посольство в Кенії. Це буде друге посольство Естонії в Африці - в Єгипті дипустанова працює з березня 2010 року.

Естонія збереже представництво при Африканському союзі в Ефіопії і продовжить розширювати мережу почесних консулів у країнах Африки.

Зауважимо, що Міністерство закордонних справ України планує в 2021-му відкрити нові дипломатичні установи в Африці і посилити кадровий ресурс, в тому числі з акцентом на економіку.

Наприкінці грудня глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив топ пріоритетів дипломатії на наступний рік, один з них - посилення зв'язків з Африкою.