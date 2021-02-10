Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Силовой трансфер в России
Силовой трансфер в России
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
ГоловнаСвіт

Принц Чарльз із дружиною отримали першу дозу COVID-вакцини

Яким препаратом щепили подружжя, не повідомляють.

Принц Чарльз із дружиною отримали першу дозу COVID-вакцини
Фото: EPA/UPG

Спадкоємець британського престолу 72-річний принц Уельський Чарльз і його дружина 73-річна герцогиня Корнуольська Камілла отримали щеплення від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Кларенс-Хаусу - канцелярії 72-річного сина королеви Єлизавети II, передає ВВС.

"Принц Уельський і герцогиня Корнуольська отримали першу дозу вакцини від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Інформації про те, коли і де подружжю було зроблено щеплення, не наводиться. Невідомо також і те, яку з двох застосовуваних у Великобританії вакцин вони отримали.

Як зазначає Daily Mail, найімовірніше подружжя вакцинували оксфордською вакциною AstraZeneca, як і королеву Єлизавету і герцога Единбурзького.

9 січня було оголошено про те, що 94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік 99-річний герцог Единбурзький Філіп були щеплені від коронавірусу. Принцу Чарльзу з дружиною довелося чекати своєї черги, оскільки спочатку в Британії в пріоритетному порядку вакцинували тільки медпрацівників і людей старше 80 років.

У березні принц Чарльз уже переніс COVID-19, уникнувши серйозних ускладнень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також