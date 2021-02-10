Принц Чарльз із дружиною отримали першу дозу COVID-вакцини

Спадкоємець британського престолу 72-річний принц Уельський Чарльз і його дружина 73-річна герцогиня Корнуольська Камілла отримали щеплення від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Кларенс-Хаусу - канцелярії 72-річного сина королеви Єлизавети II, передає ВВС.

"Принц Уельський і герцогиня Корнуольська отримали першу дозу вакцини від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Інформації про те, коли і де подружжю було зроблено щеплення, не наводиться. Невідомо також і те, яку з двох застосовуваних у Великобританії вакцин вони отримали.

Як зазначає Daily Mail, найімовірніше подружжя вакцинували оксфордською вакциною AstraZeneca, як і королеву Єлизавету і герцога Единбурзького.

9 січня було оголошено про те, що 94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік 99-річний герцог Единбурзький Філіп були щеплені від коронавірусу. Принцу Чарльзу з дружиною довелося чекати своєї черги, оскільки спочатку в Британії в пріоритетному порядку вакцинували тільки медпрацівників і людей старше 80 років.

У березні принц Чарльз уже переніс COVID-19, уникнувши серйозних ускладнень.