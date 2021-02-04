Німеччина полегшує візовий режим для переслідуваних білорусів

Перш за все мова йде про "жертви тортур", активістів, яким потрібен захист і "переслідуваних і найближчих членів їх сімей".

Німеччина готова приймати постраждалих від режиму білорусів і членів їх сімей за спрощеною схемою.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на видання Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що перш за все мова йде про "жертви тортур", активістів, яким потрібен захист і "переслідуваних і найближчих членів їх сімей".

Інформацію про спрощення візового режиму озвучив державний міністр у справах Європи в МЗС ФРН Міхаель Рот у відповідь на запит депутата партії "Союз-90"/"Зелені" "Мануеля Саррацина.

"Зелені" вітають це рішення як "знак солідарності з білоруським демократичним рухом", - пише видання.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року Литва з 1 грудня 2020 року видає свої національні візи для постраждалих від репресій білорусів безкоштовно. Тільки з кінця вересня по 1 грудня в Литву "з гуманітарних причин" змогли в'їхати більше 1300 білорусів.